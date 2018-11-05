تعليم حوطة بني تميم والحريق تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق توفر وظائف شاغرة للرجال على لائحة الأجور وبند المستخدمين.

وأوضحت الإدارة أن الوظائف تحت مسمى سائق، حارس أمن، مراسل مكتبي ” ،مؤكدة أنه لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية،،وأن يكون لديه القدرة على القيام بعمل الوظيفة، مع إجادة القراءة والكتابة، وألا يقل العمر عن (25) عاما، ولا يزيد على (55) عاما، ةاجتياز المتقدم الكشف الطبي، و أن يكون المتقدم مقيماً في مقر الوظيفة أو قريباً منها،و أن يكون مسجلاً ضمن قوائم الخدمة المدنية (ساعد)، مع إرفاق ما يثبت ذلك.

ويشترط أيضا للمتقدمين على وظائف سائقين أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، وأن لا يكون قد صدر في حقه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة، مع خلو ملف المتقدم من أي سوابق لدى الجهات الأمنية.

وأكدت الإدارة أن التقديم سيبدأ يوم الأحد الموافق 1440/3/3هـ ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1440/3/7هـ، وذلك عبر موقع إدارة التعليم الإلكتروني:(هنا)