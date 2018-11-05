لهذا السبب المثير ترتدي ميغان ماركل حذاء متسع

لندن(صدى):

قامت دوقة ساسكس ميغان ماركل، بزيارة إلى نيوزيلندا برفقة زوجها الأمير هاري، ولاحظ متابعون وجود جرح لديها يشير إلى خضوعها لعملية.

جاء ذلك عندما نزعت الدوقة حذاءها للمشاركة في طقوس قبيلة تي أراووا في ذلك البلد نهاية الشهر المنصرم، وتبين أن لديها آثار جرح على طول قدمها اليسرى، بحسب صحيفة ” ذا ميرور ” البريطانية.

وعلق جراح قدمين يدعى كومار كوناسينغام قائلا إن هذا الجرح ناتج عن عملية لإزالة عظم بارز في القدمها لافت إلى أن هذا يتم لأغراض تجميلية ولمنع الشعور بالألم وقد يكون أمراً وراثياً، ولاحظ أن ميغان ماركل تختار غالباً حذاءً متسعاً من الأمام لتمنع احتكاك قدمها به من الداخل.

وذكرت مصادر أن ميغان ماركل خضعت للعملية في العام 2014، أي عندما كانت تعمل في مجال التمثيل، مشيرين إلى أن شكل قدمها كان يثير سخرية المتابعين.