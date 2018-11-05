قاصر يعتدي جنسيًا على 6 إسبانيات تجاوزن 70 من العمر

مليكة فؤاد(صدى):

اغتصب قاصر مغربي ذي 16 عامًا، 6 سيدات عجائز ليلًا في إسبانيا، وذلك عن طريق لمس أجسادهن ومحاولة ممارسة الجنس عليهن بالقوة.

وتمكنت عناصر الأمن بمقاطعة كاتالونيا من اعتقال المتهم، الذي ارتكب هذه الجرائم الجنسية في أقل من 3 أشهر، بعدما وصل عدد البلاغات المقدمة ضده إلى 6 بلاغات.

وتطابقت الأوصاف التي قدمتها الضحايا، ليتم الإيقاع به، ويتبين أن الأمر يتعلق بمهاجر سري مغربي وصل مؤخرًا إلى الأراضي الإسبانية.