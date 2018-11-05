بالصور.. بناء أول منزل D3 في الشرق الأوسط بالمملكة

علي القحطاني (صدى):

كشف كلًا من برنامجا ” الإسكان وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ” ، اليوم الإثنين، عن نجاح تجربة بناء أول منزل باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تُعد من أحدث تقنيات الجيل الرابع لتقنيات البناء، وذلك ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح ” البرنامجان ” ، أن هذه التجربة جاءت بهدف مواكبة التقدم التكنولوجي في عالم البناء المستقبلي، والاستفادة من أحدث التقنيات التي توصل إليها العالم، وأن تكون المملكة سباقة في تعزيز اعتماد تقنيات البناء المبتكرة في قطاع البناء والتشييد وتوطين صناعتها في المملكة بما يتفق وأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأشار ” البرنامجان ” ، إلى أنه جرى اكتمال بناء المنزل الواقع على أرض وزارة الإسكان غرب مطار الملك خالد الدولي بالرياض عن طريق شركة (Cybe) الهولندية، التي تعد من أبرز الشركات التي تمتلك هذه التقنية في العالم.

وبيّن ” البرنامجان ” ، أن تلك التجربة ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، والتي أطلقتها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص ” نماء ” للتقدم التكنولوجي في عملية البناء، للتعريف بالطباعة الثلاثية الأبعاد، التي تعد من أبرز طرق البناء المستقبلية المبتكرة التي يعول عليها للإسهام في صنع وحدات سكنية متكاملة من خلال نماذج رقمية المكونات، وفقًا لما جاء بموقع ” العربية. نت ” .