3 بطولات في الرياض والطائف وجازان للبارالمبية السعودية

محمد السعران(صدى):

تنطلق الخميس المقبل 3 بطولات ضمن البرنامج الزمني للجنة البارالمبية السعودية في الرياض والطائف وجازان .

وتستضيف الرياض بطولة الأندية والهيئات للأولمبياد الخاص بمنطقة الرياض لرفع الأثقال وألعاب القوى على مضمار ملعب معهد إعداد القادة والصالة الرياضية باللجنة البارالمبية ,وتستمر لمدة يومين بمشاركة 50 لاعب . سيتنافسون في مسابقات الجري لمختلف المسافات ورمي القرص والجلة .

كما تستضيف صالة مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة للكراسي المتحركة بمشاركة 40 لاعب يمثلون 4 أندية هي الرياض وجدة والقصيم وجازان وتستمر لمدة يومين.

وتقام كذلك في مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية ولمدة يومين بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة الهدف بمشاركة 48 لاعباً يمثلون 8 أندية هي مكة المكرمة وأبها وجازان والطائف وتبوك والباحة وحائل والأحساء.