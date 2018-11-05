جيسوس: نستعد بقوة لمواجهة الاتفاق.. وتصدرنا للدوري يدفعنا لمواصلة التقدم

ماجد محمد(صدى):

قال البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال ، أن فريقه يتطلع للفوز غدًا والظفر بالنقاط الثلاث،، على الاتفاق بالمبارة المقرر لها بمؤجلات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان،

وأكد جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد قبل المباراة على احترامه لجميع المنافسين، موضحا أن الاتفاق قدم مستويات جيدة في الدوري، متوقعا أن يجد صعوبة في لقاء الغد كون الاتفاق حقق نتائجا جيدة بالدوري

وأضاف: ” تصدرنا للدوري يدفعنا لمواصلة التقدم في مشوارنا بالدوري.. ولن نحكم على منافسنا بناءا على نتيجة مباراته الأخيرة وسنستعد بكل قوة للمباراة ”

وقد خسر الإتفاق، في آخر مبارياته أمام الفيصلي بخماسية مقابل هدف، حيث يقع بالمركز السادس بـ14 نقطة، بينما يتصدر الهلال البطولة برصيد 21 نقطة.