طعنت خطيبها لمعرفتها عدد خطباته السابقة

لندن(صدى):

نشرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، أنباء عن جريمة قتل بشعة ارتكابتها امرأة في حق خطيبها، وسددت إليه طعنات نافذة بسكين توفي على إثرها في الحال بمنزلهما بمدينة سيدني في أستراليا.

جاءت تلك الواقعة بعد أن وجهت المرأة التي تدعى ” كاثرينا كاهيل ” والبالغة من العمر 27 عام، سؤال لخطيبها ” ديفيد والش ” البالغ 29 عامًا عن عدد خطيباته السابقات.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن ” كاثرينا ” طعنت خطيبها بعد جدال بينهما عقب أسابيع فقط من ارتباطهما في خطوبة رسمية، بعد عودتهما من نزهة في الخارج، لافتة إلى أن النيابة قبلت دعوتها بالقتل الخطأ على أساس حالتها النفسية.

واستمعت ” المحكمة ” لأقوال ” كاهيل ” ، والتي أفادت بأنها كانت ضحية لإساءة المعاملة العاطفية والجسدية على يد خطيبها، حيث كان يقوم بضربها وعضها، وكانت لا تستطيع النظر إلى رجال آخرين عندما تخرج معه، ولا يمكنها أن تنظر في مرآة السيارة خوفاً من أن يكون هناك سائق ذكر.