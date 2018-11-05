” بن مساعد ” ساخرًا : الجزيرة مرت مرور اللئام على تصريحات صلاح خاشقجي

طلال الضوي(صدى):

سخر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، من قناة الجزيرة القطرية التي لم تذكر في أخبارها شيئًا عن تصريحات أبناء الصحفي جمال خاشقجي.

وقال ” بن مساعد ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” كما هو متوقع من قناة الجزيرة مرت مرور اللئام على تصريحات أبناء جمال خاشقجي رحمه الله .. حيث لم تركز عليها رغم أهميتها للقضية كونهم المعنيون الأكثر بالقضية فهم أبناءه ..وحتى حين تطرقت لها اجتزأتها ولم تعرض أهم مافيها .. بئسًا وتعسًا لك من قناة كاذبة مدلسة ” .

وأضاف : ” سحب الموقف السعودي البساط من تحت المغرضين وأن السعودية ستحاسب المتورطين في الأمر وجاءت تصريحات أبناء المرحوم بإذن الله جمال لتضع المغرضين تحت البساط المسحوب ” .

وتابع : ” أما التسريبات التي تتم بالتقسيط لوسائل الإعلام فلم ولن تحقق هدفها .. جريمة وقعت ومن تورط فيها سيحاسب .. خبتم وخاب مسعاكم ” .

واختتم : ” لا تستغربوا لو نقلت الجزيرة خبرًا عن نهائي دوري أبطال أوربا بعد 7 شهور أن تجري لقاءً مع مراسلها الرياضي أمام القنصلية السعودية في اسطنبول ” .

وكان صلاح جمال خاشقجي، قد أكد على ثقته التامة في وعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمحاسبة المتسببين في مقتل والده، وأنهم جميعًا سيقدمون للعدالة.

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