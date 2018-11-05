تفاصيل جديدة حول علاقة محمد رشاد ومي حلمي.. ويتخذان هذا القرار المفاجئ

أماني الغامدي(صدى):

ترددت أنباء عن عودة الامور إلى طبيعتها بين المطرب محمد رشاد وخطيبته مي حلمي، بعد الازمة التي عاشها الثنائي وأدت إلى تأجيل حفل زفافهما قبل ساعات من إتمامه.

وقد قررا الثنائي العودة الى حياتهما العملية، مع التركيز على إبقاء مسائلهما الشخصية بعيدة عن الصحافة والـ ” سوشيال ميديا ” .

وشارك نجم ” ارب ايدول ” في حفل زفاف مدير أعماله محمد مجدي، وغنى له أحدث أغانيه ” إحساسي ” للمرة الأولى، كما استكملت مي نشاطها الاعلامي من خلال برنامجها الاجتماعي الجديد التي عبرت عن سعادتها فيه بنشرها مجموعة من صورها على تطبيق ” انستغرام ” وعلقت على احداها بالقول: ” شكل تاني مواضيع تانيه حاجه كان نفسي فيها من زمان ” .

يشار إلى أن مي أكدت أن الشائعات والاقاويل في الأونة الأخيرة زادت من المشكلة ، لذلك طلبت الابتعاد عن حياتها الشخصية، وتحاول مصالحة خطيبها وإعادة المياه إلى مجاريه.