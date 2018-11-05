بالفيديو.. ” حليمة بولند ” تستغيث بالشرطة عقب تعرضها لحادث

أميره خالد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو للإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” ، عقب تعرضها لحادث غير متوقع.

وأظهر ” الفيديو ” ، عطلًا كبيرًا أدى إلى ما يشبه الانفجار في إطار سيارتها، فيما طلبت الإعلامية المساعدة من أحد رجال الشرطة العابرين، وعلقت على ما حدث للإطار بذهول قائلة: ” الله يستر ” .

فيما نشرت ” بولند ” مؤخرًا، صورة لابنتيها ” ماريا وكاميليا ” عبر حسابها على ” إنستغرام ” ، وعلقت عليها: ” ماريا وكاميليا ما شاء الله يا روح ماما، إنتو يا نور عيوني الله يحفظكم ويحفظ كل أطفال العالم يا رب ” .