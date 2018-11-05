بالصور.. مواطنون يتنازلون عن دم ابنهم لوجه الله بعد شفاعة أمير جازان ونائبه

جازان(صدى):

تنازل، أولياء دم المجني عليه مصعب بن محمد هادي محرزي ” سعودي الجنسية ” ، عن دم ابنهم، بعد شفاعة سمو أمير منطقة جازان، وسمو نائب أمير المنطقة.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين بمكتبه بالإمارة اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، أولياء دم المجنى عليه.

وعفا أولياء الدم عن الجاني عبدالعزيز بن هادي محزري ” سعودي الجنسية ” ، وتم التصديق على تنازل والد وذوي القتيل عن دم ابنهم لوجه الله تعالى.

من جانبه، قدّم سمو أمير منطقة جازان الشكر لوالد وذوي القتيل وأولياء الدم على تجاوبهم ونبلهم وكرمهم بعتق رقبة الجاني احتساباً لمرضاة الله عز وجل، داعياً الله سبحانه أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.