بالفيديو.. الجوف يكسوها اللون الأبيض وحائل تغطيها الثلوج
أظهر مقطع فيديو بردية جنوب الجوف التي كست الطرق باللون الأبيض الناصع، وطريق الجوف حائل وقد غطته الثلوج.
وشهدت منطقة الجوف، اليوم، هطول أمطار غزيرة شملت مدينة سكاكا وضواحيها ومحافظة دومة الجندل والمراكز التابعة لها.
كما هطلت الأمطار على مراكز الأضارع والرديفة والرافعية وأصفان والشقيق وأبو عجرم، وشهدت مراكز شمال وشرق سكاكا أمطارًا غزيرة شملت صوير وزلوم وطلعة عمار وخوعاء وعذفاء.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57747 ] نشر منذ 22 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله ,,
,, الله يجعل عواقبها خير وبركه ويعم بنفعها الجميع ,, آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34086 ] نشر منذ 15 دقيقة
يا زين المنظر. ياليتني من هل الجوف