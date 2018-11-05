بالفيديو والصور.. ” آل الشيخ ” عن بعثة الأخضر الشاب: ” فخور بإنجازهم “

نواف السالم(صدى):

استقبل معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اليوم الاثنين، أبطال كأس آسيا بعد وصولهم إلى الرياض.

وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” سعدت باستقبال الأبطال…فخور بإنجازهم وما حققوه .. شكرا لأبنائي اللاعبين .. وشكرا لخالد العطوي وحمزة إدريس وزملائهم …كفو يا أبطال ” ، ناشرًا مقطع فيديو، لاستقباله بعثة الأخضر الشاب.

وتوج المنتخب الوطني الشاب تحت 19 عاما، بلقب كأس آسيا التي اختتمت في إندونيسيا، بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين لهدف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب ” باكانساري ” أمس الأحد.