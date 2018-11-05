وكيل وزراة الصحة: نسعى لتمكين الأفراد من رعاية أنفسهم وتحديد احتياجاتهم الصحية

سعيد العجل(صدى):

شهد اليوم الثاني لمنتدى أسبار الدولي 2018 ” عصر المستقبل السعودية غداً ” الذي انطلق بالرياض عقد 4 جلسات، و5 محاضرات تناولت بالنقاش المحاور الرئيسية للمنتدى ” التعليم، والصحة،، التقنية، البيئة، والطاقة ”

وناقشت الجلسة الثانية موضوع ” الصحة في المستقبل حيث تحدث وكيل وزارة الصحة المساعد للتحول وقائد محور التحول المؤسسي الدكتور محمد الصغير عن التحديات التي قد تواجهها الحكومات مستقبلاً فيما يخص صحة الإنسان من حيث زيادة التكاليف والأعباء المالية التي تنفق على الخدمات الصحية على الحكومات وعدم قدرتها على مواجهتها مما يشكل هاجس كبير لهذه الحكومات , وعن مستقبل وزارة الصحة وفق رؤية 2030 أكد الـصغير أن دور الوزارة سيكون على عدة نطاقات منها الانتقال من قالب تقديم الخدمة الصحية إلى الإشراف على الخدمة بحيث تتيح تقديم الخدمات الصحية لجهات اخرى وتقوم الوزراة بدورها الإشرافي والرقابي , كما تطرق لمسألة تمكين الفراد من رعاية أنفسهم ومدى أهمية هذا التمكين لتحقيق جودة في الرعاية الصحية , وتحديد ميزانية الصحة للمواطن نفسه وبالتالي يقوم المواطن بتحديد مدى احتياجاته الصحية .

من جهة أخرى أوضح المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله للأبحاث الطبية الدكتور أحمد العسكر عن وصول المركز للقاح فيروس الكورونا بالتعاون مع جامعة اكسفورد وهو في مراحله النهائية, كما بين العسكر دور البنك الحيوي السعودي في وضع عينات حيوية مع البيانات الإكلينيكية وتقديمها للباحثين للتعرف على التركيبة الجينية للشعب السعودي.

وفي ذات الجلسة تحدث الدكتور محمد الحسين الرئيس التنفيذي لشركة مزن عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي مؤكداً أهمية استخدامه لمواجهة التحديات واستغلال الفرص الاستغلال الأمثل , وعبر الحسين عن صعوبة تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل كامل على الاستفسارات الصحية حالياً ولكن قد تكون بشكل جزئي لأن الاستغناء عن المختص ليس أمرا وارداً حالياً .