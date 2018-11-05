” بدمك تمنح الحياة ” .. مبادرة يطلقها فريق أصدقاء العطاء بالتبرع بالدم

محمد السعران(صدى):

إختتم فريق أصدقاء العطاء مبادرة حملة التبرع بالدم تحت شعار (بدمك تمنح حياة) بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وبنك الدم بالرياض ،والتي استمرت لمدة ٥ خمسة أيام بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.

وبلغ عدد المتبرعين مايقارب 300 متبرع وتوافد على الحملة عدد كبير المستفيدين من الاركان التوعوية المصاحبة للتبرع .

وتهدف الحملة التي شهدت تفاعلاً كبيراً من المتبرعين إلى تعريفهم بأهمية وفوائد التبرع بالدم للمتبرع والمتبرع له وخصوصا مرضى أطفال السرطان والفئة المستفيدة من التبرع وشروط وخطوات التبرع.

كما اشتلمت المبادرة على الكثير من النصائح التثقيفية والتوعوية وتوزيع الهدايا للمتبرعين بالإضافة إلى قيام بعض من الشخصيات المبادرة والمعطاءة بزيارة بنك الدم في المستشفى والتبرع بالدم وتحقيق أهداف الحملة .

ويشار بنجاح الحملة لتعاون عدد من المشاركين وهم:

سجل الخلايا الجذعيه للتوعيه والتبرع بالخلايا الجذعية،وكذلك مجموعة كن معجزه للتثقيف والتوعيه بالتبرع بالاعضاء،بالاضافة لفريق ‏Photographers للمشاركه في التقاط صور تذكارية للمتبرعين ،ومشاركة ملتقى سيدات الأعمال في توفير وجبات صحية للمتبرعين،وايضا عدد من الرعاه والمشاركين التي لهم إسهامات في إنجاح الحملة.

من جانبها علقت إدارة فريق أصدقاء العطاء الأستاذ/بندر البريدي و الأستاذة/هيا القحطاني بأن حملة التبرع التي شهدت إقبالاً واسعاً من جميع فئات المجتمع كانت مبادرة للسعي نحو التثقيف الطبي والوعي الصحي خصوصاً بين فئة الشباب والشابات، مشيرين إلى أن الحملة لا تعد الأولى من نوعها بالنسبة لمبادرات الفريق وكخطوة مستقبلية نحو المشاركة المجتمعية التطوعية بين جميع القطاعات.وفي النهاية أضافا كلمة شكر لإدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور صالح المفدى وبنك الدم الاستاذ عبدالعزيز الجفالي على تعاونهم وإتاحة الفرصه لنا لإقامة الحملة .