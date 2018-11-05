بومبيو: المملكة تقدم دعمًا كبيرًا لمواجهة الإرهاب بالمنطقة

واشنطن(صدى):

قال وزير الخارجية مايك بومبيو، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحافي جمعه بوزير الخزانة الأميركي، إن السعودية ” تقدم دعمًا كبيرًا ” في مواجهة الإرهاب، بينما تزعزع إيران استقرار المنطقة.

وأضاف ” بومبيو ” ، أن الاتفاق النووي مع إيران لم يمنع تدخلاتها في دول المنطقة، معلنًا أن واشنطن تعفي ” الصين، الهند، واليابان ” من العقوبات على قطاع النفط الإيراني.

وأوضح ” الوزير ” ، أن أكثر من 20 دولة خفضت بالفعل وارداتها من النفط الإيراني، وحجم الخفض أكثر من مليون برميل.

ومن جانبه قال وزير الخزانة الأميركي ” ستيفن منوشين ” ، سنعمل على ضمان حصول الإيرانيين على المواد الإنسانية، لافتًا إلى أن ” إيران ” ستظل معزولة دوليًا حتى تغير من سلوكها.

وتنفذ الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية، على ” طهران ” بدءًا من اليوم، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات، وتهدف الإدارة الأميركية الوصول بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر.