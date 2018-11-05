الأميرة سلمى بنت بدر بن عبدالمحسن أول سفيرة لمحاربي السرطان بالشرقية

محمد السعران(صدى):

أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سلمى بنت بدر بن عبدالمحسن حرم نائب أمير المنطقة الشرقية على الدور الكبير الذي تقوم به مراكز الفحص المبكر عن السرطان بالمملكة في الحد من انتشار هذا المرض ونجاحها في توفير ميزانية مالية باهظة لعلاج الحالات عند اكتشافها بمراحلها الأولى ، مشيدة بالعمل الجماعي وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث الخيري بالمملكة والتي حققت مّثّل هذه النّتائج الايجابية .

جاء ذلك خلال زيارة سموها أمس الأول لمركز مي الجبر الخيري للكشف المبكر عن السرطان بالدمام التابع لجمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية .

واعربت سموها عن سعادتها بما شاهدته على أرض الواقع من منشأة طبية متكاملة للكشف عن السرطان تضم أحدث الأجهزة للفحص المبكر بإشراف طاقم طبي وتمريضي متميّز، مبينة أن جمعية السرطان بالشرقية من جمعيات النفع العام التي تحمل رؤى ومفاهيم سامية لرعاية المرضى وخدمة المجتمع بشكل عام حيث قدمت بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة العديد من البرامج الصحية التي ساهمت في توعية الأفراد والحد من انتشار هذه الأمراض .

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالعزيز التركي عن جزيل الشكر والعرفان لصاحبة السمو الملكي الأميرة سلمى بنت بدر بن عبدالمحسن حرم نائب أمير المنطقة الشرقية لزيارتها ودعمها المرضى ، حيث تشرفت الجمعية بمنح سموها العضوية كأول سفيرة لمحاربي السرطان بالمنطقة الشرقية ، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي تحظى به الجمعية من أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان حفظهم الله لمكافحة أمراض السرطان ونشر التوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع .

وأكد التركي حرص الجمعية على تفعيل دورها الصحي بمكافحة أمراض السرطان من خلال البرامج التوعوية لأفراد المجتمع والأنشطة التثقيفية للكوادر الطبية والتمريضية ، مشيرا إلى الهدف الأساس المتعلق بتحقيق الرعاية للمرضى ومساعدة أسرهم في كل ما يحتاجون إليه من إيجاد المواصلات في حالة عدم وجودها أثناء العلاج وشراء الأدوية اللازمة للمرضى، وتوفير السكن للأسر المحتاجة القادمة من مناطق بعيدة وغيرها من المتابعة والرعاية.

وأكدت الأستاذة مي الجبر مؤسسة المركز الخيري للكشف عن أمراض السرطان على فتح المركز أبوابه لفحص أكبر عدد من النساء المواطنات والمقيمات مجانا من خلاص أجهزة فحص سرطان الثدي إضافة لأجهزة الفحص لأمراض السرطان الآخرى للرجال والنساء خلال الفترة القريبة القادمة ، مطالبة أفراد المجتمع بالفحص المبكر عن أمراض السرطان حيث أن اكتشافها بمراحل مبكرة يساعد على الشفاء بنسبة كبيرة