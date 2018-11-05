سوفت بنك اليابانية تعلن عن قفزة في أرباح الربع الثاني

طوكيو(صدى):

أكدت مجموعة سوفت بنك اليابانية اليوم الإثنين، أن هناك ارتفاع في أرباح الربع الثاني، حيث ارتفعت أرباح المجموعة من يوليو إلى سبتمبر، 705.7 مليار ين (6.23 مليار دولار) مقارنة مع 395.6 مليار ين قبل عام.

ويذكر أن سوفت بنك وصندوقها تشهد رؤية المدعوم من المملكة ، والذي أصبح أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم بعدما جمع أكثر من 93 مليار دولار العام الماضي.

ويأتي ذلك تنامياً في تقييمات استثماراتهما في قطاع التكنولوجيا مثل تطبيقات سيارات الأجرة على غرار أوبر تكنولوجيز ووحدة السيارات ذاتية القيادة في جنرال موتور.