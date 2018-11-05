بالصور.. اصطدام سيارة تقودها امرأة بـ ” وايت ” في مكة

نايف السالم(صدى):

وقع حادث مروري على طريق الشرائع- منى بمكة المكرمة، اليوم حيث اصطدمت مركبة تقودها امرأة بـ ” وايت ” نتج عن ذلك تلفيات في المركبات دون حدوث أي إصابات في الأرواح.

وتفصيلا؛ اصطدمت مركبة من نوع ” هونداي ” تقودها امرأة، ووايت حمولته 4 أطنان، طريق الشرائع الجديد الرابط بين مشعر منى وأحياء شرق مكة المكرمة، نتج عنه تلفيات في المركبتين، بعد انقلاب المركبتان ، كما تم إغلاق جزئي للطريق، فيما لم تسجّل أي إصابات في الأرواح بحسب المعلومات الأولية.

وتوجهت الجهات المختصة من المرور والهلال الأحمر والدفاع المدني للموقع عند تلقيهم البلاغ، ولا يزال التحقيق جارياً لمعرفة ملابسات الحادث.