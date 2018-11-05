بالفيديو.. سعودي يعزم نفسه على قهوة على حساب ” الحريري ” بباريس

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو موقف طريف وعفوي لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الأحد، أثناء زيارته لعاصمة الأنوار باريس.

والتقط الشاب سامي الشمري الفيديو بأسلوب ” السيلفي ” ونشره على صفحته في موقع ” انستجرام ” ، بصحبة الحريري وهو يتوجه إليه مازحا: ” مع أخي الشيخ سعد الحريري، عازمني اليوم على القهوة وهو سيدفع الحساب ” ، ليرد عليه الحريري مبتسما: ” هلا وغلا، أهلا وسهلا بيك. ”