نجم البافاري على رادار برشلونة

نواف السالم(صدى):

أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن إدارة نادي برشلونة تفكر في ضم الدولي الألماني جشوا كيميتش إلى صفوفه، مؤكدة أن مسؤولي النادي الكتالوني يتابعون اللاعب منذ فترة.

وأوضحت الصحيفة، أن كيميتش، يوجد في صدارة قائمة اللاعبين المرشحين لتعاقد النادي الكتالوني معهم خلال الصيف المقبل، لتدعيم مركز الظهير الأيمن الذي يلعب فيه نجم بايرن ميونخ.

يشار إلى أن كيميتش كان قد برز نجمه مع البافاري في المواسم الأربعة الأخيرة حجز خلالها بطاقة المرور إلى صفوف المنتخب الألماني بقيادة المدرب يواكيم لوف.

ويتعاقد نجم البافاري مع فريقه بعقد يمتد إلى غاية نهاية موسم 2023، بعد تمديده في يونيو الماضي، فيما تقدر قيمته الحالية في ميركاتو اللاعبين بنحو 55 مليون يورو.