قائمة الأهلي المصري المتجهة إلى تونس لمواجهة الترجي
أعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين، عن قائمة الفريق استعدادًا لخوض مباراة العودة أمام الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل.
وتضمنت القائمة 22 لاعبا :
حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي.
خط الدفاع: سعد سمير – ساليف كوليبالي – صبري رحيل – أيمن أشرف – محمد هاني – باسم علي .
خط الوسط: عمرو السولية – حسام عاشور – كريم نيدفيد- أكرم توفيق – إسلام محارب- أحمد حمدي – أحمد حمودي – ميدو جابر – ناصر ماهر.
خط الهجوم: وليد أزارو – وليد سليمان – صلاح محسن – مروان محسن.
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