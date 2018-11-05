قائمة الأهلي المصري المتجهة إلى تونس لمواجهة الترجي

ماجد محمد(صدى):

أعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين، عن قائمة الفريق استعدادًا لخوض مباراة العودة أمام الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل.

وتضمنت القائمة 22 لاعبا :

حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي.

خط الدفاع: سعد سمير – ساليف كوليبالي – صبري رحيل – أيمن أشرف – محمد هاني – باسم علي .

خط الوسط: عمرو السولية – حسام عاشور – كريم نيدفيد- أكرم توفيق – إسلام محارب- أحمد حمدي – أحمد حمودي – ميدو جابر – ناصر ماهر.

خط الهجوم: وليد أزارو – وليد سليمان – صلاح محسن – مروان محسن.