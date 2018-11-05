فريق رماية الأطباق السعودي ينهي جولاته الثلاث

محمد السعران(صدى):

أنهى فريق رماية الأطباق السعودي سكيت والمشاركة في البطولة الآسيوية الرماية حالياً بالكويت الشقيقة سكيت أول ثلاث جولات هذا اليوم على النحو التالي :

نتائج منافسات الاسكيت – الجولة الأولى :

– سعد الدوسري 21من 25

– ماجد التميمي 22من25

– سعيد المطيري 24من 25

نتائج منافسات الاسكيت – الجولة الثانية :

– سعد الدوسري 23من25

– ماجد التميمي 22من25

– سعيد المطيري 22من25

نتائج منافسات الاسكيت – الجولة الثالثة :

– سعد الدوسري 20من25

– ماجد التميمي 24من25

– سعيد المطيري 20من25 وغداً يكمل عدد جولتين وبعدها بمجموع النقاط يتحدد النهائي.

الجدير بالذكر أن فريق المسدس ضغط الهواء سيبدأ تمرينه الرسمي غداً استعداداً للمسابقة بعد غدٍ والفريق مكون من الرامي عطالله العنزي والرامي عقيل البدراني والرامي محمد المالكي.