بالفيديو.. لحظة إنقاذ ماعز احتجزتها السيول بين صخور جبلية في نجران

نايف السالم(صدى):

تداول رواد التواصل الاجتماعي في المملكة مقطع فيديو يظهر فيه 3 شبان يتطوعون لإنقاذ عدد من الماعز احتجزتها السيول في جبل واعر بنجران.

وأوضح رواد التواصل أن الماعز ليست ملكاً لأيٍّ من هؤلاء الشبان، لافتين إلى أنهم شاهدوها محتجزة بين الصخور، فتطوعوا لإنقاذها.

وظهر في الفيديو الشبان في منطقة جبلية وعرة تتدفق عبرها مياه السيول، كما ظهر أحدهم يقف في مكان ضيق بين الصخور ويخرج الماعز من بين الأمطار المتدفقة، ويسلمها لرفقائه ليطلقوها بعيداً عن موقع السيول.