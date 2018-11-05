بالفيديو.. لاجئ يمني: شكرا للمملكة قيادة وشعبا.. قاموا بواجبهم وزيادة

فهمي محمد(صدى):

وجه علي عبده محمد، مواطن يمني من أبناء تعز ، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وشعب المملكة لما تم بذله من أجل الشعب اليمني.

وأثنى المواطن اليمني على جهود قيادة المملكة، بعد حصوله على منزل ضمن مشروع إسكان اللاجئين اليمنين في جيبوتي؛ حيث أظهر مقطع فيديو المواطن اليمني، وهو يقول: ” شكرًا للمملكة قيادة وشعبًا.. قاموا بواجبهم وزيادة ” ، مضيفًا: ” الله يبارك لكم في ملككم وأمنكم ورزقكم.. الخير فيكم كثير واللي سويتوه معنا كثير. ”

ومن الجدير بالذكر، أنه دشن الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، القرية للاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجيبوتي التي تشمل 300 وحدة سكنية ومسجدًا ومدرسة وعيادتين طبيتين ، كما يضم المشروع مولدات كهربائية وخزانات مياه نظيفة وخزانات صرف صحي لتصريف مياه المجاري.

وشارك فى حفل التدشين سفير المملكة لدى بجيبوتي عبد العزيز بن عبد الله الداود، ووزير الداخلية الجيبوتي حسن عمر محمد برهان ومحافظ أبخ السيد عمر فردا، الذين قاموا بتوزيع عدد من السلال الغذائية على الأسر اليمنية اللاجئة في أبخ؛ بينما أعرب اللاجئون عن تقديرهم للجهود التى تقوم بها المملكة وتقدم لليمنيين عبر المشروعات الإنسانية المتعددة للاجئين.