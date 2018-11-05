فيديو لـ ” ولي العهد ” برفقة أحد مصابي الحد الجنوبي يثير الإعجاب

نايف السالم(صدى):

نشر جندي من مصابي الحد الجنوبي بالمملكة فيديو يوثق زيارة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى أحد المستشفيات للاطمئنان عليه وزملاءه، وأبدى الجندي سعادة كبيرة بهذه المناسبة.

والتقط الجندي فيديو سيلفي مع ولي العهد، وفي بدايته قال ” تشرفت اليوم بالسلام على سيدي… ” ، قبل أن يقاطعه سموه مبتسما فقال: ” أنا اللي لي الشرف مع احد ابطال الوطن، بطل عظيم ترى الدور اللي قدمه أكبر من اللي أقدمه أنا..بيض الله وجهك “.

ونال الفيديو استحسان واشادة كبيرة من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن احترامهم وتقديرهم لسمو ولي العهد وتواضعه وحرصه على دعم المصابين معنويا.