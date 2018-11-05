العناية الإلهية تنقذ 4 طلاب من الموت المحقق في الليث بعد انقلاب مركبتهم

نايف السالم(صدى):

أنقذت العناية الإلهية 4 طلاب في مدرسة بغميقة في شرق الليث من الموت المحقق بعدما ارتطمت سيارتهم بعمود إنارة إثر انقلابها عدة مرات.

وفي التفاصيل، تعرضت مركبة لحادث انقلاب؛ بسبب انفجار أحد الإطارات قبل أن تستقر مرتطمة بأحد أعمدة الإنارة، حيث كان الطلاب الأربعة في طريقهم إلى منازلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وتراوحت إصابات الطلاب ما بين رضوض وكدمات، وعلى الفور قد باشرت شرطة غميقة ومرور الليث وإسعاف جمعية الهلال الأحمر الذي نقل المصابين لمستشفى الليث العام.