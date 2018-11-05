د. الشيحة يفتتح اللقاء الثاني لتطوير أداء المدراء المناوبين
أفتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالإنابة د. سطام الشيحة صباح اليوم الاثنين فعاليات اللقاء الثاني لتطوير أداء المدراء المناوبين في المستشفيات والمراكز الصحية ، والذي تنفذه الخدمات العلاجية ممثلة بإدارة شؤون المستشفيات.
وأوضح د. سطام الشيحة أن البرنامج التدريبي يأتي انطلاقا من إيمان ” صحة الرياض ” ممثلة بإدارة المستشفيات بأهمية الدور الذي يقوم به المدير المناوب ، وعمله المحوري والمهم بداية من استقبال المرضى والمراجعين وتنسيق تقديم الخدمات الطبية ومراقبة الأداء والتدخل الفوري لحل المشكلات وكذلك حث فريق العمل لتقديم كل ما يستطيع لخدمة المواطن والمقيم .
ولفت د. الشيحة أن 60% من الملاحظات تحدث في أوقات عمل المدراء المناوبين .
من جانبه أوضح مدير إدارة شؤون المستشفيات بـ ” صحة الرياض ” د.عصام الغامدي أن صحة الرياض استحدثت خلال الفترة الماضية عدد من البرامج ، وأطلقت عدد من المبادرات لتطوير العمل لديها ، ومن ذلك إنشاء وحدة تعنى بالإدارة المناوبة تحت مسمى وحدة تطوير أداء المدراء المناوبين ، حيث أن المدير المناوب بالمستشفى يحمل العبء الأكبر من أعمال المستشفى في فترة مابعد الدوام الصباحي .
ولفت أن البرنامج التدريبي يعنى في تنميه وتطوير مهارات المدراء المناوبين ، ووضع الخطط التصحيحية ، والتدريبية اللازمة لتطوير مخرجاتهم ، ومتابعة المستجدات وحلها فوريا وذلك بحضور مجموعة من المختصين ، وتقديم محاضرات عن كيفية التواصل مع الجمهور وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة والحشود ، ومحاضرة عن فن الإدارة ، وتقديم تعريف بوحدة العلاج التنفسي كوحدة بإدارة شؤون المستشفيات والتعريف بالسياسات والتنظيمات الحديثة ، والوصف الوظيفي لمنسوبيه .
ويشار أن البرنامج التدريبي يستهدف نحو 300 من منسوبي المستشفيات والمراكز الصحية ب ” صحة الرياض “.
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