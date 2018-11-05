د. الشيحة يفتتح اللقاء الثاني لتطوير أداء المدراء المناوبين

محمد السعران(صدى):

أفتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالإنابة د. سطام الشيحة صباح اليوم الاثنين فعاليات اللقاء الثاني لتطوير أداء المدراء المناوبين في المستشفيات والمراكز الصحية ، والذي تنفذه الخدمات العلاجية ممثلة بإدارة شؤون المستشفيات.

وأوضح د. سطام الشيحة أن البرنامج التدريبي يأتي انطلاقا من إيمان ” صحة الرياض ” ممثلة بإدارة المستشفيات بأهمية الدور الذي يقوم به المدير المناوب ، وعمله المحوري والمهم بداية من استقبال المرضى والمراجعين وتنسيق تقديم الخدمات الطبية ومراقبة الأداء والتدخل الفوري لحل المشكلات وكذلك حث فريق العمل لتقديم كل ما يستطيع لخدمة المواطن والمقيم .

ولفت د. الشيحة أن 60% من الملاحظات تحدث في أوقات عمل المدراء المناوبين .

من جانبه أوضح مدير إدارة شؤون المستشفيات بـ ” صحة الرياض ” د.عصام الغامدي أن صحة الرياض استحدثت خلال الفترة الماضية عدد من البرامج ، وأطلقت عدد من المبادرات لتطوير العمل لديها ، ومن ذلك إنشاء وحدة تعنى بالإدارة المناوبة تحت مسمى وحدة تطوير أداء المدراء المناوبين ، حيث أن المدير المناوب بالمستشفى يحمل العبء الأكبر من أعمال المستشفى في فترة مابعد الدوام الصباحي .

ولفت أن البرنامج التدريبي يعنى في تنميه وتطوير مهارات المدراء المناوبين ، ووضع الخطط التصحيحية ، والتدريبية اللازمة لتطوير مخرجاتهم ، ومتابعة المستجدات وحلها فوريا وذلك بحضور مجموعة من المختصين ، وتقديم محاضرات عن كيفية التواصل مع الجمهور وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة والحشود ، ومحاضرة عن فن الإدارة ، وتقديم تعريف بوحدة العلاج التنفسي كوحدة بإدارة شؤون المستشفيات والتعريف بالسياسات والتنظيمات الحديثة ، والوصف الوظيفي لمنسوبيه .

ويشار أن البرنامج التدريبي يستهدف نحو 300 من منسوبي المستشفيات والمراكز الصحية ب ” صحة الرياض “.