مواطنة تتفاجأ بسحب الآلاف من بطاقة صرافها الآلي بعد فقدانها في مول بجدة

نايف السالم(صدى):

حرر مواطن بلاغا لدي شرطة جدة يفيد بأن خالته كانت لديهم في زيارة لمدينة جدة، وعندما ذهبت إلى محل نسائي معروف، بمول شهير بجدة؛ وعقب شرائها بعض مستلزماتها النسائية، دفعت قيمة الشراء عبر بطاقة الصراف الآلي الخاصة بها؛ ونسيت بطاقتها لديهم بالمحل.

وتعود الواقعة عندما سافرت السيدة في نفس اليوم إلى تبوك، وحين وصولها لمنزلها فوجئت بوصول رسالة على جوالها، الأولى أعلمَتْها بسحب مبلغ مالي قدرة 5 آلاف ريال، وبعد لحظات قسيمة مشتريات بمبلغ 20 ألف ريال.

وأجرت شرطة جدة تحقيقا في واقعة تعرض حساب بنكي خاص بمواطنة لعملية سحب مبلغ 5 آلاف ريال، ومشتريات بقيمة 20 ألف ريال، بمول شهير عقب فقدانها بطاقة الصراف بالمول.