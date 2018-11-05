النمر: المتزوجون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب
أهاب الدكتور خالد النمر إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي من خطورة الحزن لأنه قد يؤذي القلب.
وأشارالنمر أن الحزن يسهم في زيادة ضغط الدم و الإصابة بالجلطات ، ونشر على حسابه بتويتر ” أن الحزن يؤذي القلب كثيراً؛ لأنه يرفع الضغط، ويزيد نبضات القلب، ومن تركيز العوامل المسببة لتخثر الدم، ويقلل الأكل والنوم حتى يهمل الإنسان أخذ الأدوية.
وأوضح أن المتزوجين أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب من غير المتزوجين(عازب,مطلق,أرمل).
و استشهد النمر بآية من سورة يوسف ” الوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرَضاً أو تكون من الهالكين” ليبين من خلالها أن المرض يهلك.
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 1298 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحـزن اسبابه متعـددة بزواج او بدونـه وقد يكون الزواج بحد ذاته هو سبب للحـزن عند فئـة من الناس والدليـل الخُـلع والطلاق والقتـل والإنتحـار•••بالمختـــصر الحـزن اشكال انـواع بأسبـاب مختلـفة☺
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34086 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يخارجنا حليلكم بالي مو متزوجين كل شي يلصقونه بظهوركم
المهم يا النمر صدقت ان الحزن والهم والمشاكل تسبب امراض. كثيره غير ما ذكرت
ولكن الهموم والأحزان ليست حكر على فئه معينه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاحزان سنه من سنن الله في الحياه ما في إنسان سعيد لكن الله يبعد عنا كل حزن يارب ❤️
رااايق[ عدد التعليقات: 5858 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه
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قال المتزوجون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب *!!! يمكن * بس رفع الضغط هذا ماله حل **!!
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كل من الزوجين المرأة أو الرجل * كل واحد يرفع ضغط الثاني *!!!!
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والبقاء للأقوى *!!! ههههههههههههههههه
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ترى أمزح *!!!! ((( أمزح ))) أيش فيني صرت مثل بهمن * ياااا * ياسمين صبري *! هههههههههههههه
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اللهم لا شماته *****
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34086 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
عاد المتزوجين اهل الخبرات
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34086 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
عاد المتزوجين اهل الخبرات
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34086 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
عاد المتزوجين اهل الخبرات
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34086 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
عاد المتزوجين اهل الخبرات