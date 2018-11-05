النمر: المتزوجون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

أماني الغامدي(صدى):

أهاب الدكتور خالد النمر ‏إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي من خطورة الحزن لأنه قد يؤذي القلب.

وأشارالنمر أن الحزن يسهم في زيادة ضغط الدم و الإصابة بالجلطات ، ونشر على حسابه بتويتر ” أن الحزن يؤذي القلب كثيراً؛ لأنه يرفع الضغط، ويزيد نبضات القلب، ومن تركيز العوامل المسببة لتخثر الدم، ويقلل الأكل والنوم حتى يهمل الإنسان أخذ الأدوية.

وأوضح أن المتزوجين أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب من غير المتزوجين(عازب,مطلق,أرمل).

و استشهد النمر بآية من سورة يوسف ” الوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرَضاً أو تكون من الهالكين” ليبين من خلالها أن المرض يهلك.