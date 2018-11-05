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    نوفمبر

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  3. شادن: أنا امرأة قوية وأقبل التحدي

شادن: أنا امرأة قوية وأقبل التحدي

شادن: أنا امرأة قوية وأقبل التحدي

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