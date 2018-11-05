وظائف شاغرة في تعليم الأفلاج.. التفاصيل والشروط

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن إدارة التعليم في الأفلاج عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة على لائحتي المستخدمين و بند الأجور والتي سيبدأ التقديم عليها عبر الرابط الإلكتروني:

هنا

وأشارت إدارة التعليم في الأفلاج إلى أن التقديم يكون ابتدأً من اليوم الاثنين ولمدة 7 أيام.

وحول شروط التقديم: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن لا يزيد المؤهل الدراسي عن شهادة الثانوية العامة ، بالإضافة إلى قدرة المتقدم على القيام بمهام و مسؤوليات الوظيفة.

شددت إدارة تعليم الأفلاج على أن لا يقل عمر المتقدم عن ( 25 ) عام بالنسبة لمدارس ( البنين ) و ( 35 ) عام لمدارس ( البنات ) وتكون زوجته متلازمة معه في التعيين .

وبخصوص وظائف السائقين: يجب ألا يقل عمر المتقدم عن ( 35 ) و أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول وزوجته متلازمة معه في التعيين.

وحول الشروط الواجب توفرها للمتقدمين: أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج ساعد التابع لوزارة الخدمة المدنية وأن يكون المتقدم حسن السيرة و السلوك ولم يسبق الحكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة كذلك لا يكون المتقدم متقاعد من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.

ولفتت إلى أن مقر سكن المتقدم يكون في مقر الوظيفة وإرفاق ما يثبت ذلك اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة وأن يجتاز المتقدم الكشف الطبي الذي يثبت صلاحيته للعمل.