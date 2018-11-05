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رجل يطلق الرصاص على زوجته لشكها في سلوكه

رجل يطلق الرصاص على زوجته لشكها في سلوكه
القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على قتل زوجته؛ حيث قام بإطلاق النار عليها بسبب شكها في سلوكه واتهامها له بالخيانة عن طريق ” شات.. الواتس آب وفيسبوك ” .

وبالتطرق للتفاصيل، قال الزوج في اعترافاته بالتحقيقات: ” أيوه أنا اللي قتلتها، كانت دايمًا بتشك فيا وكل شوية تفتش في التليفون بتاعي وشافت رسايل مع سيدات تانية ” .

وتابع: ” حصل خناقة تعدت عليا بالسباب والشتائم، محستش بنفسي أخرجت الطبنجة وأطلقت عليها الرصاص ماتت ” .

وأوضح القاتل أن زوجته كانت دائمة الشك فيه وتتهمه بالخيانة، وأنه يتحدث مع الفتيات عبر ” الواتس آب وفيسبوك ” ، وأن الشات يحتوي على عبارات جنسية.

وألقت الجهات الأمنية القبض على الزوج وقررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ” القتل العمد ” ، وأصدر قاضي المعارضات قرارًا بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.


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