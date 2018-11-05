بالفيديو.. سيل من الشتائم والإهانات تنهال على ترامب من سياسية

واشنطن(صدى):

ضمت طاولة مستديرة حول نقاش سياسي المذيع التلفزيوني، كريس كومو، و السياسيان ستيف كورتيس وآنا نافارو، المعروفة بانتقاداتها القاسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرغم من انتمائها للحزب الجمهوري.

ودارت حول قانون الهجرة الذي يؤكد عليه الرئيس الأمريكي، والقوانين الأخيرة التي يرغب في الموافقة عليها ترامب.

واحتدم النقاش ليتحول إلى سيل عارم من الشتائم والإهانات لدونالد ترامب؛ حيث وصفته ” نافارو ” بأنه ” خنزير متعصب ” ، وذلك ردًا على سياساته الأخيرة و بخاصة اتجاه قوانين الهجرة.