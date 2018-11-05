بالصور.. طلاب حلقات القرآن ينظفون حديقة الحي

نايف السالم(صدى):

قام 20 طالباً من الفريق التطوعي بحلقات جامع آل ياسر التابع لجمعية خيركم بجدة بتنظيف حديقة المركز بحي الواحة وذلك في اطار برامج الخدمة المجتمعية بالجامع.

وأفاد مدير الحلقات بجامع آل ياسر الأستاذ تركي المالكي أن لدى كل مرحلة دراسية بحلقات الجامع فريق تطوعي يقوم بتنظيف المساجد والشواطئ والمصاحف والحدائق ، خدمة لأهل الحي وللمجتمع ، وهذا ما تغرسه حلقات القرآن في نفوس أبنائها ، فالقرآن يربي على الفضيلة والإصلاح ومساعدة الغير.

هذا وتلقى طلاب الحلقات عبارات الشكر والثناء من أهالي حي الواحة على برامجهم التفاعلية التي تقام على مدار العام ، في حين ذكر آخرون ان ذلك ليس مستغرباً من حفظة كتاب الله.