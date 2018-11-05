بالفيديو.. ضربة قاضية تنهي حياة ملاكم على الحلبة
وثقت إحدى مقاطع الفيديو وفاة الملاكم الإيطالي كريتسيان داغيو على حلبة الملاكمة، متأثرًا بلكمة قاضية تلقاها أثناء المنافسة على لقب عالمي في بطولة الملاكمة التايلاندية المعروفة بـ” مواي تاي ” .
وظهر ” داغيو ” بالفيديو وهو يتلقى اللكمات من منافسه التايلاندي دون باروينغ، دون أن يقوى على صدها، ليسقط على الأرض ويُعلن فوز خصمه بالضربة القاضية.
وحاول الفريق الطبي إنقاذ ” داغيو ” ، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك وقاموا بنقله إلى المستشفى، حيث دخل في غيبوبة قبل أن يعلن عن وفاته.
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