بالفيديو.. ضربة قاضية تنهي حياة ملاكم على الحلبة

نواف السالم(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو وفاة الملاكم الإيطالي كريتسيان داغيو على حلبة الملاكمة، متأثرًا بلكمة قاضية تلقاها أثناء المنافسة على لقب عالمي في بطولة الملاكمة التايلاندية المعروفة بـ” مواي تاي ” .

وظهر ” داغيو ” بالفيديو وهو يتلقى اللكمات من منافسه التايلاندي دون باروينغ، دون أن يقوى على صدها، ليسقط على الأرض ويُعلن فوز خصمه بالضربة القاضية.

وحاول الفريق الطبي إنقاذ ” داغيو ” ، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك وقاموا بنقله إلى المستشفى، حيث دخل في غيبوبة قبل أن يعلن عن وفاته.