استقرار الذهب وسط حذر من المستثمرين قبيل الانتخابات الأمريكية

وكالات(صدى):

شهد الذهب استقرارا في نطاق الخمسة دولارات وسط حالة من الحذر بين المستثمرين، قبيل انطلاق انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي تحدد موقف الجمهوريين أم الديمقراطيين في السيطرة على الكونجرس.

يشار إلى أن السعر الفوري للذهب دون تغير بلغ 1232 دولارا للأونصة، فيما شهدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة استقرارا عند 1233.2 دولار للأونصة.

وارتفعت الفضة 0.2% في المعاملات الفورية إلى 14.74 دولار للأونصة، والبلاتين 0.2% إلى 868.70 دولار للأونصة مسجلا أعلى مستوياته منذ 25 يونيو/حزيران بينما صعد البلاديوم 0.7% إلى 1124.30 دولار.