” التجارة ” تعلن استدعاء 2.557 مركبة GMC ” سافانا ” لوجود خلل في مفاتيح التحكم

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 2,557 مركبة GMC ‘ سافانا ‘ موديلات 2014 إلى 2016 والتي تحمل أرقام الهياكل من 1GDZ79CG0E1142443 إلى 1GTZ79FGXG1273916 ،لوجود خلل في مفاتيح التحكم بالنوافذ الكهربائية لجهة السائق قد يؤدي الى احتمالية تسرب السائل داخل هذه المفاتيح مما يؤدي إلى التماس كهربائي ونشوب حريق لا قدر الله.

ودعت الوزارة ملاّك السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكلاء المحليين لشركة ” جنرال موتورز ” وهم شركة الجميح للسيارات وشركة التوكيلات العالمية وذلك لتنفيذ الاصلاحات اللازمة مجاناً ودون اشتراط ضمان وذلك حفاظاً على سلامتهم.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار متابعتها المستمرة والدائمة للمنتجات ولشكاوي المستهلكين لضمان عدم وجود ما يشكل خطراً على سلامة المستهلكين ومراقبة إشعارات الاستدعاءات العالمية وتحليلها بشكل مستمر.

وتأتي هذه الاستدعاءات بالتعاون بين وزارة التجارة والاستثمار والشركات الصانعة ووكلاءها محليًا عبر دعوة المستهلك إلى المبادرة بإصلاح الجزء المعيب للمنتج لدى الوكيل المحلي مجانًا دون تكلفة وبعض النظر عن حالة ضمان المنتج.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التواصل الدوري مع وكلاء السيارات للتأكد من سلامة مركباتهم دوريًا وخلوّها من أية عيوب مصنعية وتحديث بياناتهم لدى الوكيل للتواصل معهم مستقبلًا في حال كانت مركباتهم مشمولة في أي حملات استدعاء، وذلك لإصلاحها مجانًا ودون النظر لحالة ضمان المركبة.