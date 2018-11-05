الشؤون الإسلامية توجه باقتصار عمل جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بما أنشئت له

محمد السعران(صدى):

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، باقتصار عمل جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بما أنشئت لأجله، تعليم القرآن الكريم، تحفيظاً وتلاوة وتجويداً للذكور والإناث، وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة بإنشائها.

​جاء ذلك في تعميم أصدره معاليه اليوم الاثنين السابع والعشرين من شهر صفر الحالي، وجههلكافة فروع الوزارة، والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، والمعاهد التابعة لها، في مختلف مناطق المملكة، حيث أكد التعميم على اقتصار عمل جمعيات تحفيظ القرآن الكريم لما أنشئت لأجله، ومنع إقامة أي برامج أو رحلات لا علاقة لها بأهداف الجمعيات، وتتعارض مع رسالة الوزارة واللوائح التنظيمية في عمل الجمعيات.

وأشار التعميم إلى رصد الوزارة قيام بعض الجمعيات بتنظيم رحلات للطلبة وزيارات ومسابقات متنوعة وتدريس كتب، وإقامة مناشط لاعلاقة لها بأهداف الجمعية، وهذا مخالف للتعلميات وما أنشئت من أجله، مشددا على حرص الوزارة بأن تقوم الجمعيات بالدور المأمول منها في تعليم كتاب الله تعالى، وحماية المجتمع من الأفكار الدخيلة الهدامة، وربط المتعلمين بكتاب الله، وتحصينهم من الانحراف عن العقيدة الصحيحة، وتأهيل معلمي ومعلمات القرآن الكريم.

​واختتم التعميم بالتأكيد على متابعة الوزارة لمنسوبي الجمعيات والمعاهد والحلقات للعمل بمقتضى التعميم، ومحاسبة من يخالف ذلك.