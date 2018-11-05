الفنانة الكويتية حصة اللوغاني تنفق مبالغ خيالية على إطلالتها

أماني الغامدي(صدى):

صدمت الإعلامية الكويتية حصة اللوغاني جمهورها بكشفها عن المبلغ الضخم الذي تنفقه على ملابسها وإكسسوارتها إسبوعيا.

وأوضحت أن تكلفة إطلالتها الأسبوعية تصل إلى أكثر من 9 آلاف دولار أمريكي ، مضيفه أنها تريد الظهور على الشاشة بأحسن صورة لها ، وذلك خلال برنامج S3 الذي يعرض على شاشات القضائية الكويتية.

يذكر أن حصه تتمتع باطلالة محببة لدى جمهورها لذي تشاركه وتتفاعل معه بشكل يومي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل والصور انستغرام من خلال مشاركتهم صورها وأخبارها.