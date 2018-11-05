بالفيديو.. تحليق أول طائرة تدريب من طراز ” HAWK-165 “

نايف السالم(صدى):

أقلعت أول أمس، أول طائرة تدريب متطورة من طراز ” HAWK-165 ” ، وحلقت الطائرة بعد أن تم تجميعها بالكامل في المملكة وبسواعد شباب الوطن.

وارتفعت الطائرة ” HAWK-165 ” وحلقت في المنطقة الشرقية؛ وذلك بعد خروجها من خط التجميع في المنطقة الشرقية على مدرج قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

يُذكر أن شركة ” بي إيه إي سيستمز ” البريطانية كانت قد قالت قبل نحو عام، أنها ستقوم بعملية التجميع النهائي لطائرات التدريب النفاثة المتقدمة ” HAWK-165 ” المخصصة لسلاح الجو الملكي السعودي في المملكة.