بالصور.. الهلال الأحمر بالرياض ينفذ 46 فعالية تدريبية بالقسم النسائي
نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض أكثر من ٤٦ فعالية تدريبية بالقسم النسائي التابع للهيئة خلال شهر اكتوبر￼ الماضي، حيت تنوعة هذه الفعاليات ما بين دورات تدريبية ومحاضرات توعوية وزيارات للمعارض التوعوية . وقد نفذ القسم النسائي التابع لإدارة التدريب بمنطقة الرياض ٢١ دورة تدريبية ببرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية لأكثر من ٢٥٠ متدربة، كما قام بتنظيم ١٦ محاضرة مختلفة عن الاسعافات الأولية ودور الهيئة الفعال وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.
كما شارك القسم في اكثر من تسعة معارض للتثقيف والتوعية من خلال مختصين في مجالا الاسعاف والطوارئ والتي جاءت هذه المعارض تحت تنظيم من جهات مختلفة ذات علاقة في العمل الاسعافي والتوعوي للهيئة.
وتأتي هذا المشاركات والدورات للهيئة بقسمها النسائي من باب المسئولية الاجتماعية للهيئة ورفع مستوى الثقافة الاسعافية بين سيدات وفتيات المجتمع من مواطنين ومقيمين، وترحص الهيئة في المشاركة في كل معرض من شأنها جذب اكبر عدد من المهتمين في الاسعافات الاولية .
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