بالصور.. الهلال الأحمر بالرياض ينفذ 46 فعالية تدريبية بالقسم النسائي

محمد السعران(صدى):

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض أكثر من ٤٦ فعالية تدريبية بالقسم النسائي التابع للهيئة خلال شهر اكتوبر￼ الماضي، حيت تنوعة هذه الفعاليات ما بين دورات تدريبية ومحاضرات توعوية وزيارات للمعارض التوعوية . وقد نفذ القسم النسائي التابع لإدارة التدريب بمنطقة الرياض ٢١ دورة تدريبية ببرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية لأكثر من ٢٥٠ متدربة، كما قام بتنظيم ١٦ محاضرة مختلفة عن الاسعافات الأولية ودور الهيئة الفعال وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

كما شارك القسم في اكثر من تسعة معارض للتثقيف والتوعية من خلال مختصين في مجالا الاسعاف والطوارئ والتي جاءت هذه المعارض تحت تنظيم من جهات مختلفة ذات علاقة في العمل الاسعافي والتوعوي للهيئة.

وتأتي هذا المشاركات والدورات للهيئة بقسمها النسائي من باب المسئولية الاجتماعية للهيئة ورفع مستوى الثقافة الاسعافية بين سيدات وفتيات المجتمع من مواطنين ومقيمين، وترحص الهيئة في المشاركة في كل معرض من شأنها جذب اكبر عدد من المهتمين في الاسعافات الاولية .