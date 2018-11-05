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  3. بالصور .. ” سحب الرول ” تخطف الأنظار وتدفع رواد نفود السر لتوثيقها

بالصور .. ” سحب الرول ” تخطف الأنظار وتدفع رواد نفود السر لتوثيقها

بالصور .. ” سحب الرول ” تخطف الأنظار وتدفع رواد نفود السر لتوثيقها
نايف السالم(صدى):

شهدت سماء طريق نفود السر – الواقع بين شقراء والدوادمي صباح اليوم الإثنين ظهور منظر خلاب أثار تعجب رواد الطريق الذين تركوا سياراتهم ليوثقوا المشهد النادر.

وقالت معلمة تدعى ” سارة الوهيبي ” أنها كانت ذاهبه لمدرستها صباح اليوم الاثنين ترتاد الطريق من شقراء متجهة لمدرستها في الخفيفية التابعة لمحافظة الدوادمي ليجذب نظرها المنظر الخلاب وتقرر توثيقه .

من جانبه قال خبير الطقس وليد سليمان الحقيل،أن هذا النوع من السحاب يسمى ” سحب الرول ” يحدث نادرًا، وغالباً غير ممطر، وتتشكل في مستوى منخفض وهي من السحب النادرة خاصة في مناطق الاستواء، لأنه يحتاج لرطوبة عالية جدًا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5855 ] نشر منذ 10 دقائق

ما شاء الله * منظر جميل جداً ***
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ***

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