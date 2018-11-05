الأمطار تتسبب في احتراق عدادات واحتجاز مركبات بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

تسببت الأمطار التي شهدتها منطقة القصيم، في وقوع عدة حوادث واحتراق لعدادات واحتجاز مركبات؛ مما دفع الدفاع المدني بالمنطقة إلى التدخل والتعامل معها.

ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم، العقيد إبراهيم أبا الخيل، أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي بعد سقوط سور مبنيٍّ على مقدمة سيارة، وفي الأسياح تم تحرير مركبة عَلِقت في أحد الأودية، كما أخرجت فرق الإنقاذ بإدارة الشماسية سيارة احتجزت في منطقة رملية.

وفي السياق نفسه، أوضح ” أبا الخيل ” أن فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة باشرت احتراق ثلاث عدادات كهربائية نتج عنها إصابة واحدة، فيما باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة عنيزة خمس حوادث احتجاز لمركبات، تم إخراجها وسائقيها دون وقوع إصابات.