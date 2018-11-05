أمير تبوك يطلع على الخطة الاستراتجية لجامعة فهد بن سلطان

محمود البلوي(صدى):

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان على الخطه الاستراتجية لجامعة فهد بن سلطان 2018 / 2023 م التى أعدتها الجامعة وتسلم سموه نسخه منها قدمها مدير جامعه فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان خلال لقاء سمو أمير منطقه تبوك اليوم بمكتبة بالامارة مدير الجامعه حيث رحب سموه بمدير الجامعة والوكلاء واثنى على الجهود التى تبذلها ادارة الجامعة من خلال ماتقدمه من برامج اكاديميه وابحاث مميزة وبناء المعرفة للمساهمة الفاعله في بناء المجتمع المعرفي .موكداً سموه على الدعم والرعاية المتواصله من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد حفظهم الله للتعليم الجامعي بالمملكة.

وبارك سمو أمير المنطقة للجامعة على هذه الخطة ألاستراتجيه متمنياً سموه ان تحقق أهدافها تنعكس على مسيرت الجامعة

ثم قدم الدكتور اللحيدان شرحاً مفصلا عن أهداف الخطه ومنها استقطاب وتعليم وتخريج طلبة قادرين على الانخراط في سوق العمل المحلي والاقليمي وكذلك مؤهلين لمتابعة دراستهم في افضل جامعات العالم ,.

وتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابداع والابتكار وتوفير بيئة جامعيه متفاعله تلبي احتياجات الطلبه وقادره على التفاعل مع المجتمع العملي لبناء الجسور مع المؤسسات الحكومية والخاصة ضمن رؤية المملكة 2030.

معرباً مدير الجامعه عن شكره وتقديره لسمو امير منطقه تبوك رئيس مجلس امناء الجامعة على ماتحظى به الجامعه من دعم ورعاية من سموه .