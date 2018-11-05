حادثة مأسوية تكتب نهاية عروسين بعد ساعتين من الزفاف

واشنطن(صدى):

شهدت ولاية تكساس الأمريكية حادثة مأسوية أثارت حزن وتعجب المواطنين بعد أن لقى عروسان مصرعهما بعد مرور ساعتين فقط على زفافهما .

ووفق اًلصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، استقلّ الزوجان ويل بيلر وبيلي أكرمان طائرة ” هليكوبتر ” خاصة بعد انتهاء الحفل وتوديع الضيوف إلا أنّها تحطّمت بعد دقائق من إقلاعها، فوق أحد التلال، بعد ميلٍ واحد فقط من الإقلاع ” دون معرفة سبب الخلل .

وكان الزوجان، يدرسان معاً في جامعة ” سام هيوستن ” ، وأقيم الحفل في مزرعة العائلة بمدينة أوفالدي . يوم السب

من جانبها حضرت السلطات المحلية إلى المكان، للبحث عن الجثث وفتح التحقيق