بالفيديو.. رئيس الهلال يعترف بحقيقة تغريداته ضد نظيره بالنصر

نواف السالم(صدى):

أعلن رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل استعداده الكامل للجلوس على طاولة واحدة مع نظيره في النصر، سعود آل السويلم والحديث حول العديد من الموضوعات، مشددًا المهم أن يكون هو مستعدًّا لذلك .

وأكد بن فيصل أن تغريداته الدائمة ضد رئيس النصر من قبيل الإثارة والحماسة ولا تخرج عن المزاح .

وأضاف بن فيصل في تصريحات لقناة ” إم بي سي ” : لكن من الواضح أن رئيس النصر والمسؤولين في النصر يأخذون هذه التصريحات على محمل الجد ويردون بشكل مبالغ.