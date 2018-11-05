مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 44.66 نقطة ليقفل عند مستوى 7802.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 138 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 111 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 64 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صادرات, والجزيرة ريت, وسويكورب وابل ريت, والخزف السعودي, والجوف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات رعاية, ووفا للتأمين, والتعاونية, وأمانة للتأمين, واللجين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وكيان السعودية, وزين السعودية, والأسماك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, ودار الأركان, وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 1.86 نقطة ليقفل عند مستوى 2524.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 46 ألف سهم تقاسمتها 103 صفقات.