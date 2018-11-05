شاب يتحرش بفتاة ويقتل رجلا لدفاعه عنها

القاهرة(صدى):

أقدم عامل على طعن فني صيانة عاتبه على تحرشه بفتاه أثناء سيرها في الشارع بالعجوزة.

وتفصيلا، قام شخص بمعاكسة فتاة بالعجوزة، وعندما عاتبه فني صيانة نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وتعدي بالضرب بمطواة كانت بحوزة الجاني وفر هارباً.

ومن جانبها، ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على عامل، لقيامه بطعن فني صيانة عاتبه على تحرشه بفتاه أثناء سيرها في الشارع بالعجوزة.

وخلال التحقيقات وبمواجهة الجاني اعترف بارتكاب الواقعة، لافتا إلى أنه تخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام.