بالصور.. حالة زكام تتسبب في بتر أطراف امرأة

واشنطن(صدى):

ذهبت السيدة الأمريكية، تيفاني كينج صاحبة الـ 38 عامًا وأمًا لـ 6 أولاد، إلى المستشفى عقب معاناتها من حالة زكام حاد، ولكن لم يتوقف الأمر عند ذلك لتفقد يديها وقدميها.

وتحول الزكام إلى التهاب رئوي جرثومي، وتعفن الدم؛ مما أدى إلى تراجع فرصتها في الحياة من 70 إلى 15% في أيام معدودة؛ حيث حاول الأطباء علاجها ليندفع الدم إلى الأطراف فتم بترها.

وبدأت ” تيفاني ” حياتها الجديدة بعد شهرين من تركيب أطراف صناعية؛ لتتمكن من رعاية زوجها موالي فونوهيما وأطفالها الـ6 وهم 3 من زواجين سابقين واثنين بيولوجيين وآخر متبنى.